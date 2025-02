. L'eliminazione dalla Champions League lascia diversi strascichi nella squadra rossonera. Il quotidiano La Repubblica in edicola oggi scrive:a. Non tutti i giocatori apprezzano i modi da duro dell'allenatore, con alcuni i rapporti sono ai minimi termini.: non ha legato con il tecnico, che non sembra essere un suo grande estimatore. Per questo martedì è partito dalla panchina".

Martedì sera a San Siro il Milan ha pareggiato 1-1 col Feyenoord, che aveva vinto 1-0 in Olanda l'andata del playoff di Champions League., autore del gol dell'ex che ha sbloccato il risultato al primo minuto di gioco.. Finora il nazionale statunitense classe 1998 ex Borussia Dortmund ha collazionato 83 presenze in maglia rossonera con 27 gol e 20 assist, di cui 4 reti e altrettanti assist in 13 partite giocate con Conceiçao in panchina.

. Finora il centrocampista francese classe 1998 ha raccolto 36 presenze in maglia rossonera con 1 gol e 6 assist, di cui nessuno nelle 13 gare giocate dopo l'arrivo di Sergio Conceiçao come nuovo allenatore al posto dell'altro tecnico portoghese Paulo Fonseca.