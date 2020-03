"Restate a casa". Priorità totale in tutta Italia. L'ordine del presidente Conte costringe alla modifica della vita quotidiana tutti noi. Anche, un ritorno al passato mai così brusco con la tecnologia ad aiutare. Fino al 3 aprile per adesso, poi chissà; con la speranza di allontanare l'emergenza. Perché sì,, procuratori in viaggio, dirigenti che sondano il terreno, blitz top secret all'estero dalle famiglie dei giocatori. Tutto bloccato.- Le telefonate sono sempre state e restano al centro di tutto, chiaro. Ma. Le hall degli hotel di Milano già in queste settimane ospitavano i blitz di diversi ds e agenti, perché preparare un acquisto significa vedersi, parlarsi, studiare "i numeri" (le cifre dei contratti e dell'affare), spesso trovarsi a cena in centro. E invece stop, stand-by: tutti a casa, non si può più per qualche settimana. I procuratori perdono forse più dei dirigenti: "Passo le mie giornate in casa su", racconta l'agente Fabrizio Ferrari, frequentatore abituale dei luoghi del mercato in centro a Milano. Ma, avviare i contatti con un ds a cui proporre un'operazione... sono tutte sensazioni cui un iPhone può sopperire solo parzialmente. Pesa quanto la differenza tra un derby a San Siro... o alla PlayStation. Emozioni, impatto, contatto. Tutto quello che ci manca.I DIRIGENTI - Se il direttore sportivo medio ha ancora tempo per preparare la squadra e le trattative,. Non immaginate quante volte i dirigenti di Juventus, Inter o Milan in centro a Milano preparano le trattative con mesi di anticipo: una cena, un pranzo, un incontro in hotel anche a metà marzo può aprire un canale,. "Avevo un appuntamento con l'agente di un difensore centrale che gioca in Premier League, il Coronavirus ce lo ha fatto rinviate: la telefonata non sarà la stessa cosa...", ci svela un dirigente anonimo. Mentre seguire la squadra in Europa è consentito (per chi ci gioca), c'è. "La scintilla spesso scatta guardando un calciatore di persona...", ci raccontano; magari in Champions o in Europa League, le porte chiuse impediscono anche questo. Ecco perché il famoso