. Ha riportato l'entusiasmo genuino, il senso di appartenenza nei confronti di quel simbolo che l'Olympique è per la città. La grande vittoria del Loco, quella che sugli albi d’oro non comparirà ma che ha un valore inestimabile. Non ci sono trofei da celebrare, il progetto Bielsa non ha riempito la bacheca dell’OM e allora perché Marsiglia non ha dimenticato quello che potrebbe essere considerata poco più di una scommessa persa, se non addirittura un mezzo fallimento sportivo?Perché per Bielsa “. Fabio Fava racconta il Loco a Marsiglia nella stagione 2014/2015, facendo riferimento anche ai precedenti campionati dell'allenatore, dagli inizi con il Newell’s Old Boys passando per il Cile e Bilbao, sino all’avventura con il Leeds United. La coerenza e l'integrità di Bielsa sono rimaste sempre le stesse.: Fabio Fava, giornalista. Nato nel 1980 ad Alessandria, è oltrepadano per vocazione e bolognese d'adozione. Per Eurosport (Discovery), Premium Sport (Mediaset) e DAZN ha raccontato calcio, soprattutto quello francese. “Loco a Marsiglia” è il suo esordio.Matteo Dotto "Il calcio è bellezza, il calcio è gioia, il calcio è… “locura”. Pazzia, follia. Sono tanti i “Locos” nella storia del calcio argentino. C’era una volta El Loco Gatti, mitico portiere del Boca Juniors anni Settanta-Ottanta, il primo a fare all’occorrenza l’attaccante, maestro di look con la stravaganza dei calzettoni alla cacaiola e le sgargianti magliette da lui disegnate personalmente. Ma da più di trent’anni il Loco per eccellenza - in Argentina, in Sudamerica e nel mondo - è uno e uno solo: di nome fa Marcelo, di cognome Bielsa”.