In Cina infiammano le proteste per le restrizioni imposte dal Partito comunista in maniera di prevenzione Covid: la popolazione ha dato vita a diverse manifestazioni e il clima è diventato incandescente. Secondo quanto riporta agi.it, la tv di Stato cinese ha scelto di non mostrare, nel trasmettere le partite della fase a gironi di Qatar 2022, le immagini dei tifosi sugli spalti senza mascherina, sostituendole con quelle degli steward o dei giocatori in campo. Un intervento ad hoc per evitare che gli animi si scaldino ulteriormente.