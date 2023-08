Mateo Retegui è pronto a prendersi il Genoa. L'attaccante italo-argentino ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Mio bisnonno paterno era genovese, era destino che arrivassi qui. Mi ha sorpreso la spettacolare accoglienza dei tifosi, non mi aspettavo tutto questo entusiasmo. Ringrazio i dirigenti, che hanno creduto in me. Sono qui per aiutare il Genoa. Il mio mestiere è segnare, ma non solo. Fare gol per me è magnifico, ma io gioco per la squadra. Il club è davanti a tutto".



MARADONA - "Non l'ho potuto ammirare come giocatore, ma da tecnico sì. Vincemmo noi con la mia rete, conservo ancora una foto fatta con Diego quel giorno. Fu una partita durissima e ci permise di cambiare in meglio il corso della nostra stagione".



IDOLI - "Per me il miglior numero 9 del mondo è Karry Kane. E poi Haaland, un... 'animale'. Da piccolo invece adoravo Messi".



IMMOBILE - "Rivale? Mai. Ciro lo vedo come un compagno, mi ha trattato benissimo quando sono arrivato in Nazionale. La Lazio è un'altra cosa, andremo là per essere protagonisti. Per ora non ho sentito il ct Mancini".



EURO 2024 E MONDIALE 2026 - "Assolutamente sì. Ho accettato di venire in Italia perché sapevo che sarebbe stato molto meglio per me in chiave azzurra. Voglio continuare a giocare nell’Italia, è il massimo. E’ importante essere più vicino alla Nazionale. Il fatto di giocare nel Genoa sarà un grande aiuto".