Retegui: 'Con Spalletti rapporto buono, con lui il posto non è scontato'

Intervistato dal Corriere della Sera dopo la doppietta contro il Venezuela, Mateo Retegui, attaccante del Genoa e dell'Italia, ha parlato così: "Il mister ci ha spiegato che nessuno ha il posto assicurato ed è giusto così. So che, se voglio tornare in azzurro la prossima estate, devo chiudere bene la stagione con il Genoa. Ringrazio Spalletti per i complimenti nel post-partita e per l'opportunità che mi ha dato, faro l'impossibile per non deluderlo". E ancora: "sono contento di avergli mostrato il mio valore. Voglio fare le cose per bene anche perché la Nazionale è un obiettivo e un orgoglio. L'ho scelta e intendo giocarci il più possibile. Due gol però non bastano, so che non devo fermarmi".



Poi ha aggiunto qualche parola su Mancini: "Sono grato a Mancini che mi ha voluto in azzurro e anche a Spalletti, che mi ha confermato. Con lui ho un rapporto buono, diretto, sento la sua fiducia e così è più facile".