Retegui, il colpo dell'anno. L'Atalanta mette in mostra un bomber da tripla cifra

quaterna sulla ruota di. Non sono numeri a caso ma i minuti nei quali Mateoha bucato la porta dele regalato una comoda vittoria alla suadi scena al Bentegodi. Dopo i sei rifilati all’andata, altri cinque gol ai veneti che portano però solo due firme: quella die l’altra dell’Con questo roboante, Retegui sale a quota, incrementando il vantaggio sul secondo nella, quel Moisecon cui gioca in azzurro e fermo a. Dopo essere rientrato da un infortunio che ne aveva frenato il magic moment, Retegui si è ripresentato più brillante di prima:, due al Como, uno al Napoli e un altro alla Juventus prima dei quattro rifilati al Verona. Un ruolino di marcia storico: è infatti l'unico giocatore nella storia del club ad aver segnatodi Serie A. Certo i 36 di Immobile e di Higuain sono ancora distanti ma, con questo stato di forma, sarebbe sbagliato mettere limiti alla provvidenza.

Senza colpo ferire e con una facilità disarmante, l’Atalanta e Retegui hannonell’area avversaria. Ha segnato in tutti i modi la punta ex: di rapina, con un tiro preciso e potente, di opportunismo e anche con un tocco delicato, sempre di sinistro, quello che non sarebbe neanche il suo piede preferito. La risposta migliore dopocontro il, quando Mateo si era fatto ipnotizzare da, costando due punti ai nerazzurri. Una crescita costante che ha portato Reteguiche pure non gli ha lesinato qualche panchinaIn estate infatti l’Atalanta si era assicurata l’attaccante con una trattativa lampo eUn esborso contenuto ma allo stesso tempo cospicuo per un giocatore che nella sua prima esperienza europea aveva segnatogiocate in tutte le competizioni. La Dea però in lui aveva visto un potenziale ancora da sfruttare e da portare al massimo. Missione compiuta.

Oggi Retegui ècome testimonia la sua presenza nella lista di quanti si stanno contendendo la prestigiosa. L’azzurro c’è insieme a mostri sacri come, e ha concrete chance di farcela, un certificato di qualità. Dopo chel’aveva scoperto prima di tutti, ora a goderselo è e sarà. In una recente intervista, il ct ha identificatoe non ha escluso la possibiledei due, dopo anni in cui la maglia numero 9 della Nazionale faticava a trovare un padrone. "", un altro attestato di stima per un giocatore che, segnando 4 gol in un solo match di A, si mette in un gruppo di sole prime firme. Gli ultimi ad aver compiuto una tale impresa sonouna compagnia niente male. Arrivare a 20 gol nel solo campionato ed essererappresenta una sorta di trampolino da lancio:. E chissà cosa potrebbe accadere d’estate. L’Atalanta, si sa, non trattiene nessuno e. Dopo, venduto adopo “soli” 9 gol, il prezzo del nuovo bomber di Gasp potrebbe sfiorare addirittura la tripla cifra.