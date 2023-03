Intercettato all'aeroporto di ritorno in Argentina, Mateo Retegui, il nuovo bomber dell'Italia di Roberto Mancini, ha commentato il suo esordio in Nazionale nelle due partite contro Inghilterra e Malta in cui è andato in gol e ha parlato anche del rapporto con il CT e della convocazione.



A CASA - "Qui mi sento a casa. Sono veramente felice e orgoglioso di indossare la maglia dell’Italia".



MANCINI - "Devo ringraziare Mancini, lo staff e la squadra per il modo in cui sono stato accolto. Mi hanno fatto sentire a casa, ho vissuto dei giorni incredibili. Un sogno".