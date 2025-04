Retegui-Juventus, ci risiamo. Due anni fa il primo incontro e un rimpianto: costava solo 10 milioni

. È la primavera del 2023 e in Italia si fa il nome di, attaccante con la garra argentina ma il sangue azzurro nei documenti. Roberto, in un colpo di teatro degno della sua carriera, lo convoca per la Nazionale maggiore. Una decisione che lascia tutti interdetti, perché Retegui, allora, è ancora il centravanti del, in prestito dal, e il suo nome in Europa è poco più che un sussurro. Non per tutti, però. La Juventus, che nel mestiere di scovare talenti ha costruito una parte importante del suo futuro, lo aveva già appuntato sui propri taccuini. Con attenzione, con rispetto.

Il Tigre, che lo aveva visto esplodere, non si fece scappare l’occasione:Un investimento immediato, perché l’interesse cominciava a montare, non solo in Italia. E Retegui, con la sua risposta timida ma sincera alla Gazzetta dello Sport, sembrava già intravedere una nuova vita:. Sarebbe bellissimo diventare un protagonista del campionato, uno che segna tanti gol. Ora sono concentrato sul Tigre al 100%".C’era concretezza nei suoi piedi, prudenza nelle parole. Nessuna promessa inutile, nessuna fuga in avanti. Retegui sapeva che il tempo, come sempre, sarebbe stato il vero giudice. Nel luglio dello stesso anno ilsi muove più rapido degli altri, batte la concorrenza con una proposta daUn affare costruito con lucidità, senza clamori. La Juventus, da par suo, era rimasta alla finestra, consapevole che l'operazione avrebbe richiesto

Non era una bocciatura, non un disinteresse. Era il segno di una valutazione ponderata:. Eppure, quella attenzione non è mai svanita del tutto. Perché nel calcio i fili si intrecciano, si tendono e poi si riavvicinano quando meno te l’aspetti. Retegui oggi gioca in Italia, ha mostrato definitivamente all'Atalanta quel senso del gol che aveva fatto brillare gli occhi ai primi osservatori bianconeri.Ma certi incontri, anche solo sfiorati, restano nella memoria. E chissà che un giorno, compiuto il giro completo, Mateo non si ritrovi ancora a bussare alla porta che una volta aveva solo immaginato di attraversare.