Retegui risponde a Kean per il titolo di capocannoniere: quote da fuga per il bomber dell'Atalanta

Quattro gol per far capire chi comanda e staccare i diretti inseguitori per il titolo di capocannoniere. Mateorifila un poker al Verona e sale a 20 centri in Serie A. Il primo rivale dell'attaccante dell'Atalanta è Moise, salito a 15 dopo la doppietta all’Inter nel recupero, in una sfida tutta azzurra. I cinque gol di differenza fanno crollare le quote per il titolo: su, infatti, vale 1,12 la vittoria del centravanti di Gasperini, in calo rispetto a 1,50 di quindici giorni fa, con Kean lontano a 5,50.Crollano invece le possibilità di Marcus, fermo a 13 centri: il primo posto al termine della stagione nella classifica dei marcatori vale 11, in deciso aumento rispetto a 3,75 della settimana scorsa. Più staccato, in lavagna a 31, il terzetto composto da Lautaro Martinez, Ademola Lookman e Romelu Lukaku.