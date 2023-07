Mateo Retegui e il Tigre sono ai saluti, anche se l'addio del nazionale italiano - Genoa in pole - non è ancora stato ufficializzato. Intervistato da ESPN, ecco cosa ha detto: "Sono un po' triste per il momento che stiamo vivendo. Sono ed ero felice, e indosserò la maglia del Tigre per tutta la vita. Mi sono sentito fortunato a giocare con questi colori e questa maglia. E tornerò. Sono felice, sono un tifoso, tutta la mia famiglia lo è. Devo stare calmo in questo momento".