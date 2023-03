L'Italia ha scelto Mateo Retegui. Roberto Mancini ha confermato l'imminente convocazione in Nazionale del bomber del Tigre, capocannoniere del torneo argentino con 6 gol in 7 partite. Il 23enne ha il passaporto italiano grazie al nonno materno, originario di Cannicattì, e ha immediatamente risposto positivamente alla chiamata del ct azzurro. La stampa argentina si è interrogata sulla vicenda, chiedendosi perché Retegui e la sua famiglia non abbiano prima contattato l'Afa per capire se ci fosse una possibilità di essere convocato dall'Albiceleste campione del mondo del ct Lionel Scaloni, che comunque conta su Lautaro Martinez e Julian Alvarez come prime scelte. La stessa Federcalcio argentina, citata da Olé, si è smarcata: "In ogni caso, e una decisione personale e come tale va pienamente rispettata".



Retegui, scrive la stampa argentina, partirà sabato 18 per l'Italia per poi mettersi a disposizione di Mancini: se Mateo metterà piede in campo, anche solo per un minuto, nelle partite ufficiali dell'Italia contro Inghilterra e Malta del 23 e del 26 marzo (qualificazioni a Euro 2024), l'Argentina perderà ogni possibilità di chiamarlo in futuro; qualora invece dovesse restare in panchina in entrambe le occasioni, Scaloni potrebbe ancora chiamarlo.