Retegui: un altro gol per sfidare Vlahovic nelle quote per il capocannoniere

8 minuti fa



Mateo Retegui colpisce ancora: l'ottavo gol in campionato, domenica contro il Venezia, lancia il centravanti dell'Atalanta da solo in vetta alla classifica marcatori di Serie A e dà nuova linfa alla sua scalata, in lavagna, per il titolo di capocannoniere. L'italo-argentino scende infatti da 4,50 a 4 - a inizio stagione era offerto a 16, preceduto solo da Dusan Vlahovic che sale da 3,50 a 3,75. Paga 4 anche Marcus Thuram – fermo a sette timbri – in leggero vantaggio sul compagno di reparto Lautaro Martinez, visto a 4,50 dopo la rete – la terza in campionato – decisiva all'Olimpico contro la Roma. Stessa quota per Romelu Lukaku. Più staccati il romanista Artem Dovbyk, a 10, e il laziale Valentin Castellanos, a 18, mentre si gioca a 20 il colpo di Patrick Cutrone, al momento miglior marcatore italiano con quattro centri.