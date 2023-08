Secondo quanto si legge su La Repubblica, Massimiliano Allegri, arrabbiatissimo per le dichiarazioni post Juve-Bologna da parte dell'ad dei rossoblù, Claudio Fenucci, avrebbe voluto una replica della società bianconera alle dichiarazioni del dirigente felsineo sul rigore non concesso agli emiliani, replica che non è arrivata. Da li, poi, la scelta di Allegri di non parlare alla stampa nel post gara, oltre che per presunto leggero malore accusato dal tecnico livornese.