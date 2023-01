Houssem Aouar resta a Lione fino al termine della stagione e del contratto, ma poteva vestire subito la maglia della Roma. Secondo RMC Sport i due club avevano raggiunto l'accordo per un trasferimento gratuito con una percentuale (30%) sulla futura rivendita, tuttavia, il giocatore ha fatto saltare l'affare: non ha voluto accettare in fretta e furia il progetto della squadra di José Mourinho, di cui non conosceva i contorni.