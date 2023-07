Emergono retroscena legati ad un tentativo di Sir Jim Ratcliffe, miliardario patron di Ineos e proprietario del Nizza, di acquisire il 50% del Barcellona. Secondo un articolo del The Times, l'imprenditore britannico - oltre ad aver tentato l'approccio con Chelsea e Manchester United - avrebbe avanzato un'offerta ai blaugrana promettendo di iniettare finanze per dare vita nuova ai conti in difficoltà.



L'APPROCCIO - Secondo l'articolo del Times, che riprende un estratto del nuovo libro di Ratcliffe, il numero uno della Ineos avrebbe avuto una "conversazione interessante" con il presidente del Barcellona Joan Laporta, in cui avrebbe promesso di intervenire economicamente in sostegno del club catalano con due o tre miliardi di euro. "Il nostro interesse era solo per il calcio, non per fare soldi, penso che avrebbe funzionato - le parole di Jim Ratcliffe - avremmo avuto il 50% della proprietà e avremmo firmato un documento per garantire che non lo avremmo mai venduto". Il tentativo non era poi andato in porto, con il Barcellona che per rimpinguare i conti aveva poi deciso di cedere una parte dei diritti televisivi. Evento che Ratcliffe voleva scongiurare, ma che - visto l'esito infausto della trattativa - non è riuscito ad evitare, rivolgendo poi il suo interesse al Manchester United.