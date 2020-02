Il Barcellona, che deve coprire il buco nel proprio reparto offensivo lasciato dagli infortuni di Dembelé e Suarez, sembra aver trovato in Martin Braithwaite il nome ideale per l’attacco. Stando a quanto riportato da Sport, tuttavia, i Blaugrana avevano già trovato un accordo con il Getafe per il trasferimento di Angel Rodriguez, per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, ma il tecnico dei catalani Quique Setien gli ha preferito il centravanti danese del Leganes.