Andrea Belotti è sempre più vicino ad essere un nuovo giocatore della Roma e secondo il Corriere dello Sport emerege anche un retroscena sui contatti avuti dal Gallo e alcuni dei giocatori già agli ordini di José Mourinho. Oltre ai compagni di Nazionale, anche Paulo Dybala ha chiamato Belotti per convincerlo a fare uno sforzo per giocare in giallorosso.