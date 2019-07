Sono 29 i giocatori della Juve attualmente in organico. Il mercato in entrata non è concluso, quello in uscita però blocca tutto.La Juve ha provato a cederlo entro il 30 giugno, per poi virare su Leonardo Spinazzola e lo scambio diverso con Luca Pellegrini per registrare un'immediata plusvalenza. Ma passata la prima data x non sono più stati fatti sensibili passi avanti e ora anche il mese di luglio è ormai trascorso.Anche il Bayern Monaco si è defilato nel frattempo, mentre il Manchester United ha optato per altri esterni. A contendere Cancelo al City resta ora il, mai vicinissimo all'esterno portoghese però, o almeno non quanto la squadra di Pep Guardiola.L'accordo con il City è sul piatto da tempo aspettando un'intesa tra le due società, che ancora non arriva generando anche qualche incomprensione sull'asse Juve-Mendes. CosìLo ha fatto parlando direttamente anche con Maurizio Sarri, senza riuscire a cambiare le proprie sorti almeno in questo momento.. Il tempo però scorre e la cessione di Cancelo ancora non si sblocca, la prossima data x è fissata per l'8 agosto quando chiuderanno i battenti in Premier. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com