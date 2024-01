Retroscena clamoroso su Onana: 'L'Inter era pronta a venderlo per 7 milioni'

Clamoroso retroscena quello svelato da Bryan King, ex scout di Everton e Aston Villa, sul passaggio di Andre Onana la scorsa estate dall'Inter al Manchester United. L'addetto ai lavori, intervenuto al podcast Inside Track, ha parlato del trasferimento del portiere camerunese: "Ho un amico che conosce bene il direttore sportivo dell'Inter (Piero Ausilio, ndr). Mi ha svelato che il club nerazzurro era pronto a cedere l'estremo difensore ex Ajax per circa 7 milioni di euro".



I DETTAGLI - "All'improvviso arrivò una mail dal Manchester United con un'offerta da 50 milioni di euro circa. Inutile dire che alla controparte non sia stato chiesto di modificare tale importo".