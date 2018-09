L'assenza di Cristiano Ronaldo in occasione della premiazione di miglior giocatore Uefa continua a far discutere. Il fuoriclasse portoghese della Juventus non si è presentato a Montecarlo dopo la decisione della Uefa di premiare il suo ex compagno di squadra al Real Madrid, Luka Modric, trascorrendo la serata in compagnia di alcuni amici, come testimonia la foto pubblicata su Instagram dall'amico di CR7 Ricardo Regufe.



RETROSCENA - C'è chi ha interpretato la mancata partecipazione di Cristiano Ronaldo come un capriccio da bambino viziato e chi l'ha vista come l'ennesima dimostrazione di un professionista vuole sempre vincere e non lasciare nemmeno le 'briciole' agli avversari. Secondo quanto riferisce Tuttosport, dietro la scelta del portoghese di non presentarsi al Grimaldi Forum di Montecarlo ci sarebbe lo zampino di Florentino Perez. Il numero uno del Real Madrid avrebbe fatto pressioni sulla Uefa per premiare Luka Modric, il calciatore che è riuscito a trattenere, e non Ronaldo, che ha deciso di abbandonare le Merengues. Una scelta extra-calcistica che avrebbe fatto infuriare CR7, che ha optato per una serata tra amici non presentandosi alla premiazione.