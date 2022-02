Un doppio filo comune ha legato Hernan Crespo e Ronaldo il Fenomeno nei primi anni novanta. L'ex attaccante argentino dell'Inter ha svelato questo retroscena sul canale Twitch di Olé: ''Una volta, quando giocavo con la Lazio, stavo trattando per andare al Real Madrid o all’Inter, ma tutto dipendeva da Ronaldo. Se fosse rimasto all’Inter io sarei andato a Madrid, ma da quando all'improvviso lui decise di andare alle merengues e io scelsi i nerazzurri'. Un passaggio sfumato ai blancos anche qualche anno dopo: 'Avevo sei mesi di contratto all’Inter ed eravamo in testa alla classifica quando il Real Madrid mi chiamò nella finestra di gennaio, ma alla fine rimasi per vincere lo scudetto''.