Quando il mercato è ormai chiuso nei 5 maggiori campionati europei, emergono alcuni retroscena legati a trattative e tentativi. Come riportato dall'Equipe, durante la finestra di mercato appena conclusa, il Rennes ha sondato due big della nostra Serie A. Si tratta di Romelu Lukaku, poi finito alla Roma e di Olivier Giroud del Milan. Per il secondo, il club francese ha dovuto però far fronte al 'no' secco di giocatore e società.