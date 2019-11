Non c'è più alcuna foto di Matthijs De Ligt in quella che è stata la sua casa. Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam le foto dell'ex-bambino prodigio dell'Ajax sono state sostituite, cambiate e di lui e del successo della passata stagione rimane soltanto una traccia in un angolo appena fuori dalla hall d'ingresso. Eppure proprio lì, in quello stadio, la Juventus si innamorò di lui, facendo partire una trattativa che si è concretizzata in estate. Emanuele Tramacere, inviato ad Amsterdam, vi svela i luoghi in cui il club bianconero si è convinto che De Ligt era quello giusto, da acquistare a qualunque prezzo sfruttando anche l'abilità del suo agente Mino Raiola.