Dai piani alti del Manchester United garantiscono che i toni si sono alzati. E pure molto, perché Ed Woodward ha deciso personalmente di annunciare a tutti che si sarebbe tirato indietro per Paulo Dybala. L'uomo che comanda a Old Trafford ha tuonato, decisiva una telefonata con Ole Gunnar Solskjaer che ha dato il via libera: lo United non deve convincere nessuno né intende scendere a patti con l'entourage di Dybala su alcune cifre ritenute "fuori dal mondo", su tutte le commissioni (14/15 milioni) e uno stipendio elevatissimo per un totale di 18 milioni di sterline senza riduzione del 25% dell'ingaggio in caso di mancata Champions.





TRA JUVE E... INTER - L'entourage di Dybala non ha ricevuto comunicazioni formali, ma il Manchester United ha preferito far sapere a tutti di non voler più sentir nominare Paulo Dybala. Anche l'atteggiamento del giocatore che ha rinviato il confronto con Sarri non è piaciuto ai Red Devils che hanno ritenuto adeguato ritirarsi dalla corsa e guardare altrove, nuovi obiettivi da concretizzare in poco tempo. Strategia o realtà? Sembra la seconda, la Juventus è molto pessimista pur non avendo ancora definitivamente mollato Romelu Lukaku. Ma adesso gli scenari che si aprono sono diversi, perché Beppe Marotta già da venerdì aveva ripreso i contatti con l'entourage di Lukaku per studiare una nuova strategia, quando ha fiutato il no di Paulo al Manchester. Prepara un piccolo rilancio anche se l'Inter fa sapere che l'offerta non sarà ritoccata, vuole tornare in scena con forza, fare un tentativo finale. L'Inter sì, ha in mente Lukaku e non Dybala. Oggi la strada è una sola e si è riaperta.