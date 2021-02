Edin Dzeko è di nuovo fermo ai box proprio quando sembrava aver ritrovato il posto. Ma dalla rottura di gennaio con Paulo Fonseca emerge un retroscena, quello che parla di una Juve che aveva fatto un sondaggio per completare quell'affare interrotto a settembre per causa del mancato accordo sull'asse Napoli-Roma per Milik. Ma la Juve poteva offrire solo uno scambio di prestiti (con Bernardeschi) o uno scambio diretto con Khedira: no secco, ritirata immediata e posizione anche ufficiale della Juve riguardo un non interessamento sul bosniaco.