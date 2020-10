La trattativa tra la Sampdoria e lo Spezia per Salva Ferrer è naufragata all'ultimo giorno di mercato, lasciando i blucerchiati con il cerino in mano per quanto riguarda il ruolo di terzino. Il Doria era convinta di avere in mano il giovane spagnolo, ma allo fine i bianconeri proprietari del cartellino pare si siano ​una sorta di 'gentleman agreement' con l'agente del giocatore, che prevedeva una clausola di cessione in caso di offerta da 500.000 euro.



Secondo Il Secolo XIX il dietrofront dello Spezia sarebbe arrivato quando il patron bianconero Volpi e il presidente Chisoli hanno saputo che l'offerta proveniva dalla Sampdoria. I due non hanno voluto cedere il giocatore ai blucerchiati, che a quel punto non hanno seguito altre piste per rinforzare la difesa.