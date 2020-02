La Fiorentina è stata uno dei club più attivi e scatenati nel corso dell'ultimo mercato invernale. Tanti colpi per rinforzare la squadra nel presente e in vista del futuro e tante operazioni tentate per cercare di anticipare già a gennaio la mini-rivoluzione che andrà in scena in estate. E fra i tanti giocatori trattati c'è anche Sandro Tonali.



OFFERTA CHOC - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Fiorentina nelle ultime battute del calciomercato ha presentato un'offerta ufficiale da 50 milioni di euro al Brescia per il centrocampista classe 2000. Un tentativo fatto da Commisso e Pradé per cercare di anticipare la ricca concorrenza.



SARA' ASTA - Il no di Cellino è stato inevitabile. Il presidente del Brescia sa che su Tonali ci sono anche Inter, Milan, Juventus e tanti club esteri che, in estate, saranno pronti a darsi battaglia. 50 milioni sarà soltanto la base di partenza dell'asta che si scatenerà e che, se Tonali sarà convocato e utilizzato all'Europeo da Mancini, letteralmente farà esplodere il suo valore.