Retroscena Gazzetta - Juventus, ennesimo tentativo per Tomori

Getty Images

Laavrebbeper convincere, difensore inglese del, a trasferirsi in bianconero. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, prima di chiudere con il Newcastle per Lloyd Kelly, i bianconeri avrebbero effettuato un nuovo tentativo con il Milan per il centrale inglese classe 1997, che però avrebbe ribadito la ferma intenzione di restare a Milano, almeno fino a fine stagione.nel derby pareggiato dal Milan con l'Inter con il risultato di 1-1. Di seguito la pagella del nostro Daniele Longo per calciomercato.com: "Tomori 6,5: 24 ore fa rifiutava il Tottenham per un’operazione quasi chiusa. Entra in campo in una condizione mentale particolare ma non sfigura, anzi".