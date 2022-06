Il volto nuovo del momento del calcio italiano è senza dubbio quello di Wilfried Gnonto, il giovane attaccante dello Zurigo appena convocato da Roberto Mancini in Nazionale.



Un giocatore tutto da scoprire, anche perché nel nostro campionato non ha ancora mai giocato. Eppure c'è chi di recente ha provato a portare in Serie A il precoce talento italo-ivoriano. A gennaio su di lui mise infatti gli occhi il Genoa, avanzando una proposta d'acquisto al club svizzero. La risposta ricevuta dai rossoblù fu però negativa e Gnonto proseguì la sua esperienza in terra elvetica.



Lo riferisce Primocanale.