Due giorni dopo la sorprendente nomina di Alexandre Blessin ad allenatore del Genoa, emerge un clamoroso retroscena riguardante proprio la panchina rossoblù.



Secondo quanto rivela questa mattina il Corriere dello Sport, in un lungo pezzo firmato dal suo direttore Ivan Zazzaroni, nella serata di martedì dopo che Bruno Labbadia aveva rifiutato il trasferimento a Pegli il Grifone aveva raggiunto un accordo con Gennaro Gattuso. Grazie all'intercessione del presidente, Alberto Zangrillo, l'ex centrocampista del Milan aveva di fatto accettato di subentrare in corsa al suo vecchio compagno di squadra Andriy Shevchenko.



Ad annullare un matrimonio che a quel punto era soltanto da annunciare sarebbe stato Johannes Spors. Il general manager rossoblù sarebbe infatti intervenuto per bloccare lo sbarco in Liguria di Ringhio, scegliendo al suo posto il vecchio amico dai tempi di Lipsia Blessin.