L'allenatore della Juve sarà Maurizio Sarri. Quello del Milan, invece, Marco Giampaolo. Ma nella ricerca di un tecnico per il dopo-Allegri, anche il club bianconero aveva pensato a quello poi scelto per il dopo-Gattuso. Contatti diretti, anche approfonditi. E ancora a fine maggio, i colloqui tra Paratici e Giampaolo sono proseguiti. In particolare lunedì 20 maggio a Milano si è tenuto un summit che poi non ha portato a nulla di concreto. Ma nella lista dei nomi valutati con maggiore attenzione dalla Juve, c'era anche quello di Giampaolo.