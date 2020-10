Il calciomercato è fatto anche di tanti nomi che non si sono concretizzati, di trattative sfumate e idee non andate in porto. Ad esempio, per quanto riguarda la Sampdoria, il finale della finestra di trasferimento è stato piuttosto movimentato a causa della situazione portiere. I blucerchiati, dopo la mancata chiusura per Semper e Letica, e dopo che la trattativa per Maximiano era saltata, hanno provato a prendere anche un altro giocatore, Iago Herrerin dell'Athletic Bilbao.



Secondo il prestigioso quotidiano spagnolo As i blucerchiati avrebbero effettuato un sondaggio per il portiere classe 1988, in uscita dal club biancorosso. Sul giocatore c'era anche l'interesse di Everton e Valencia, ma alla fine il giocatore è rimasto nella società dei Paesi Baschi.