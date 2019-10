Il paradiso all'improvviso. Dopo un anno di inferno, perché: il nervosismo e le prestazioni non all'altezza tra Milan e Chelsea si spiegano così, un Pipita abbattuto e spaesato che ha colto infatti la palla al balzo quando si è ritrovato ancora in bianconero con, proprio come a Napoli dove diventò leggenda.- Da maggio,anche con formule vantaggiose pur di liberarsi di Gonzalo e del suo stipendio; ha aperto alla Roma, sondato il West Ham, provato in ogni modo a trovare una soluzione.. Ovvero, se resto qui finisco fuori a priori? Vediamo, io mi alleno al massimo e il campo dirà il resto. Lo accetterei, 'minaccio' anche di rimanere ma voglio solo e soltanto la Juve. Così ha ragionato Higuain,e inizia alla grande questa stagione. Sarri gli ha ridato uno spiraglio, Paratici ha avallato la scelta da luglio, Gonzalo si è tolto dal mercato e ora, nel giugno del 2021. Quantomeno per decidere la durata del suo futuro prossimo in bianconero. Intanto, si gode gli applausi. Mai così conquistati da solo.