Una trattativa nata e cresciuta con il malumore. Che i rapporti non fossero dei migliori si era capito, così come che l'addio tra Milan e Gonzalo Higuain fosse ormai scontato, complice lo scarso rendimento, il difficile ambientamento, ma anche il rapporto tra il centravanti e Leonardo. Arrivato ai minimi storici, come scrive la Gazzetta dello Sport: "I rapporti tra il centravanti e Leonardo vanno in frantumi. Autentiche sfide. Il passaparola dice che un giorno i due hanno addirittura sfiorato la rissa. Impossibile avere conferme, come scacciare i dubbi. Di certo il 9 gennaio Leo è teso alla presentazione del gioiellino brasiliano Paquetà. L’urticante «è l’ora di pedalare» è l’arma finale che porta a nuovi litigi e alla rottura definitiva. Con l’accelerazione decisiva per la trattativa con il Chelsea".