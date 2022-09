Mauro Icardi al Galatasaray? La pista è ancora aperta, ma una decisione non verrà presa prima del 5 settembre. Il motivo? La scelta di trasferirsi in Turchia va a toccare un lato della famiglia del giocatore che deve essere presa in considerazione e soltanto quando Wanda Nara tornerà dal suo viaggio di lavoro in Argentina verrà presa la decisione finale.