"Ci sono state delle behge, ma alla fine non partirà nessuno". Con queste parole in conferenza stampa Luciano Spalletti ha chiuso ieri tutte le voci di mercato su possibili cessioni di perni importanti dell'attuale rosa dell'Inter. Fra gli scontenti, o meglio, fra coloro che hanno chiesto la cessione c'era anche Joao Miranda e il club nerazzurro ha provato fino all'ultimo ad accontentarlo cercando sul mercato un sostituto.



RETROSCENA FERRARI - Per dare il via libera all'addio del centrale brasiliano, a cui è arrivata un'offerta concreta dal Monaco, l'Inter si è messa alla ricerca di un potenziale sostituto. Fra i vari sondaggi e giocatori proposti, il club nerazzurro si è mosso in prima persona per un obiettivo concreto e corteggiato da tempo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'Inter ha chiesto ufficialmente al Sassuolo il cartellino di Gian Marco Ferrari.



NO DEL SASSUOLO - Le relazioni fra i due club sono ottime, ma nonostante questo il Sassuolo ha subito chiuso ogni canale per una trattativa troncata sul nascere. Il club neroverde ha infatti chiuso alla cessione di Ferrari perchè non avrebbe avuto il tempo materiale per trovare un sostituto all'altezza di un titolare per De Zerbi. Nulla di fatto, ma un interesse concreto ribadito fra i due club. E la possibilità di accontentare Miranda che è così lentamente sfumata.