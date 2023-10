La Gazzetta dello Sport torna sui fatti di mercato dell'estate e racconta un retroscena sul momento in cui Romelu Lukaku, dopo aver fatto perdere le sue tracce e detto no all'Inter, ebbe un ripensamento e provò a cercare di nuovo un contatto con l'Inter.



"Da metà luglio in poi lo spogliatoio gli ha voltato le spalle in maniera netta - si legge sulla Gazzetta -. E quando l'attaccante ha fatto trapelare la volontà di tornare sui suoi passi, alla Pinetina i giocatori non hanno dato la minima apertura alla dirigenza. Anzi... I nuovi leader del gruppo, da Lautaro a Barella, da Bastoni a Dimarco, hanno sancito che la rottura non era sanabile in nessun modo".