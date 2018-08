Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter resta fiduciosa sulla possibilità di chiudere il colpo Luka Modric. Il club nerazzurro non è fermo e, al contrario, nella serata di mercoledì ha nuovamente incontrato gli intermediari che curano l'operazione. In un ristorante milanese Ausilio e Spalletti erano a colloquio quando sono stati raggiunti da Giuseppe Riso che ha confermato loro come l'incontro fra Perez e il giocatore debba essere fondamentale per chiudere l'affare.