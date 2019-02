Il noto giornalista e opinionista di Mediaset e Telelombardia, Franco Ordine, ha svelato a Tutti Convocati un retroscena sul caso Mauro Icardi (con l'Inter che gli ha tolto la fascia da capitano), che coinvolge direttamente Ivan Perisic e Wanda Nara.



CONFRONTO ACCESO - "Wanda Nara a Tiki Taka ha parlato di “problemi personali di Perisic“, e il croato è andato da Icardi a dirgli “di a tua moglie di non parlare di me in tv”, questa è la frattura che si è creata nella squadra. Tra Icardi e il resto dell’Inter, l’Inter ha scelto tutto il resto".