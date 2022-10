Paulo Dybala all'Inter? Un sogno durato più di un'estate che alla fine non si è concretizzato perché a più riprese qualcosa non è andato per il meglio. Secondo la Gazzetta dello Sport l'ultimo no, quello definitivo, non arrivò da Steven Zhang che, al contrario, aveva dato il via libera all'acquisto della Joya a parametro zero, ma soltanto in caso di cessione di Correa. Proprio il Tucu è stata la pietra dello scandalo di quei giorni in cui Dybala, alla fine, scelse la Roma. Fu Inzaghi a difendere la scelta di puntare sull'ex-Lazio di fatto togliendolo dal mercato e impedendo l'arrivo dell'ormai ex-Juve a Milano.