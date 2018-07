Jakub, centrocampista della Sampdoria arrivato in questa finestra di mercato dall’Udinese, ha svelato a Il Secolo XIX un aneddoto sulla scelta di trasferirsi in blucerchiato: “Ora con il trasferimento di Ronaldo alla Juve la mia opinione, e credo quella di molti giovani, è cambiata. Quella di CR7 è una scelta che rilancia in modo pazzesco la Serie A nel mondo. Lui non è solo un top, è un uomo-marchio che scegliendo l'Italia manda un messaggio al mondo. E chi vuole andarsene ora che c'è lui? Io di certo no, anzi non vedo l'ora di sfidarlo”.