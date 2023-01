Continua a essere il Chelsea a rappresentare il club più scatenato sul mercato, un'autentica società pigliatutto che sta impostando le basi per tornare a puntare a tutto fin dalla prossima stagione. Ultimo colpo della collezione di Todd Boehly è Joao Felix, destinato ad abbracciare il progetto dei Blues per i prossimi sei mesi: sul piatto subito 11 milioni, poi si vedrà. Una cifra abbastanza alta da convincere anche l'Atletico Madrid a impostare un prestito senza garanzie di riscatto, le prestazioni del talento portoghese faranno il resto. Voleva andare via Joao Felix, il suo rapporto con il Cholo Simeone era ormai ai minimi termini, restare ancora a Madrid non poteva più essere un'opzione per lui. Ecco perché da diverse settimane il lavoro di Jorge Mendes era rivolto solo ed esclusivamente ad accontentarlo, nonostante le condizioni pretese dall'Atletico Madrid fossero tutt'altro che a prezzo di saldo. E il super agente, in rotta di collisione ora dopo una vita insieme con Cristiano Ronaldo, ha bussato davvero a tutta l'Europa del calcio che conta: anche ad Arsenal e United per esempio, ovviamente a Psg e Barcellona, senza dimenticare l'Italia.

QUI JUVE – E in Italia ben più di un discorso è stato condotto con la Juve, nonostante il delicato momento societario che si attraversa alla Continassa. Contatti continui, legati a doppio filo con delle partenze che fin qui non si sono concretizzate. Ma ancora la scorsa settimana, di Joao Felix si è parlato a lungo in casa Juve, ultimi contatti ancora tra la partita con la Cremonese e quella con l'Udinese. Arrivando però alla conclusione che in questo momento, un'operazione del genere, non poteva trovare le condizioni adatte. Così Joao Felix diventa l'ennesimo colpo del Chelsea pigliatutto di oggi. Ma la Juve, anche la Juve, ci ha pensato. E pure a lungo.