Nel corso dell'estate di mercato, Giovanni Simeone, prima di approdare al Napoli, era stato proposto dagli agenti anche alla Juventus. Il club bianconero disse di no perché alle prese con le scelte da fare sul futuro di Moise Kean che, in estate, non è riuscito a trovare una via d'uscita da Torino bloccando la possibilità di andare ad investire cifre importanti su di lui.