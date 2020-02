Una lunga intervista dell'ex allenatore Sven Goran Eriksson, ultimo a vincere lo Scudetto con la Lazio. In Inghilterra si racconta, e svela un retroscena. Eriksson deve ringraziare il Blackburn Rovers, ed è lui a spiegare il perché: "Dopo quei cinque anni, sia io che il club abbiamo pensato che fosse ora di andare avanti, quindi ho firmato per Blackburn Rovers. Alcuni giorni dopo aver firmato quel contratto, la Lazio mi ha contattato. Avevano una grande squadra, ma non avevano vinto alcun titolo per più di 20 anni - sapevo che Sergio Cragnotti era un buon presidente. Conoscevo le loro ambizioni, quindi ho chiesto al Blackburn:" Per favore, lasciami andare alla Lazio". Il Blackburn ci pensa, tentenna: "Dopo molti incontri, hanno detto:" Okay. Capiamo. Ringrazio Blackburn per questo sì ogni giorno. Dal 1997 sono stato alla Lazio per tre anni e mezzo, e sono stati tempi fortunati - un periodo bellissimo. Il presidente ha fatto quasi tutto ciò che gli ho chiesto. Abbiamo vinto sette trofei e siamo stati eccezionali".