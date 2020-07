Non solo dal punto di vista fisico: la Lazio sembra essersi inceppata anche dal punto di vista mentale. Qualcosa si è incrinato all'interno del gruppo, la magia è finita. E Claudio Lotito potrebbe avere la sua responsabilità. Si è accordato con i senatori, Immobile e Lulic, per il taglio stipendi, ma qualcosa è andato storto.



TAGLIO STIPENDI LAZIO - I big dello spogliatoio, soprattutto stranieri, non hanno gradito il taglio. Si sono impegnati a rispettare il diktat di Lotito, durante il lockdown sono rimasti a Roma lontani dalle famiglie. Non si aspettavano di dover anche rinunciare allo stipendio. Per corriere ai ripari, come riporta il Messaggero, Lotito si è affrettato a pagare febbraio e maggio, non voleva alibi. Peccato che il danno era fatto.