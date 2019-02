La Lazio sta battendo il Frosinone di misura, ultimi istanti di gara, c'è fatica e confusione. La squadra di Inzaghi sta difendendo l'1-0, e le telecamere di Sky immortalano un retroscena che riguarda Ciro Immobile. L'attaccante è stanco, a pochi passi dalla panchina di Inzaghi, ha già fatto capire al mister di non averne più.



RETROSCENA LAZIO - A quel punto viene inquadrato il preparatore atletico della Lazio che consiglia ad Immobile di farsi ammonire: sulle sue spalle c'è una diffida pesante, la prossima gara contro l'Empoli potrebbe saltarla lo stesso, viste le precarie condizioni dopo due tour de force. Un consiglio "di campo", che Immobile in realtà non recepisce: finirà la gara senza giallo, con la diffida ancora sulle spalle.