Immobile è un po' casalingo. Sei gol in 10 partite, sempre in casa, sempre all'Olimpico. La sfida di domenica contro il Parma potrebbe essere l'occasione giusta per segnare il primo gol in trasferta.



LEADER IMMOBILE - Immobile è un leader: “Il mio gol è il gol di tutti, abbiamo lavorato molto e parlato poco per rialzarci” queste le sue parole, riportate dal Corriere dello Sport, dopo la sofferta vittoria contro la Fiorentina. Troppo importante l'attaccante per lo spogliatoio, troppo importante nell'intelaiatura di gioco di Inzaghi. Troppo importanti i suoi 73 gol in 98 partite. Dopo la delusione Nazionale, Immobile vuole tornare a brillare, stavolta in trasferta.