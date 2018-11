Crocevia stagionale. Come riporta il Messaggero, la gara contro il Milan Inzaghi la sta preparando con cura e attenzione: sa che, al di là della voglia di battere una big, si tratta anche di dare un segnale importante alla classifica e alla corsa Champions. Sta cercando di caricare il gruppo, Inzaghi, e la squadra sembra stia recependo.



RISPOSTA LAZIO - Inzaghi vuole una risposta: sa che la partita contro il Milan può rappresentare un trampolino di lancio, i suoi ragazzi stanno rispondendo con intensità, voglia. Hanno capito il momento, vogliono dare il massimo. Inzaghi è rimasto impressionato, dopo 2 ore di allenamento ha sospeso tutto e ha rimandato i ragazzi a casa in anticipo. Un premio per quello che ha visto in campo. Ha impressionato più di tutti Luis Alberto: due gol, guizzi, si è candidato per una maglia da titolare.