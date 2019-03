La classifica non sorride più alla Lazio: il pareggio contro la Fiorentina ha scavato un solco tra i biancocelesti e il quarto posto occupato dall'Inter, il piazzamento Champions sembra sempre più lontano. E spunta il retroscena. Il mister biancoceleste Simone Inzaghi non ha gradito le occasioni sciupate dalla Lazio durante il primo tempo di Firenze, e lo ha detto alla squadra prima dell'allenamento: "Smettiamola di sprecare certe occasioni, non possiamo più permettercelo. Serve cinismo sotto porta e maggiore concentrazione", queste le sue parole, come riporta il Corriere dello Sport. Lo stesso futuro di Inzaghi è in bilico: il grande rapporto con i dirigenti e Lotito potrebbe non bastare a confermarlo, se non dovesse raggiungere la Champions.